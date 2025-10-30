Vorige Woche hat die offizielle Zeitung der chinesischen Streitkräfte einen langen und ungewöhnlich offenen Artikel veröffentlicht, in dem die Mängel der Volksbefreiungsarmee bewertet wurden. Staatliche Bewertungen des Militärs feiern in der Regel die Fortschritte im Rahmen der militärischen Modernisierung unter Präsident Xi Jinping, und dieser Artikel bildete da zunächst keine Ausnahme. Er kritisierte jedoch auch „tiefgreifende Mängel“ bei den integrierten gemeinsamen Operationen der Volksbefreiungsarmee und forderte eine systematische Überarbeitung, um die Lücke zu „mächtigen Gegnern“ zu schließen.

Die seltene Selbstkritik hob das Versagen der Volksbefreiungsarmee hervor, eine „tiefgreifende Integration“ ihrer Kernkomponenten – Ausrüstung, Personal, Ausbildung und Kampfsysteme – zu erreichen. Darauf folgte in der Streitkräftezeitung der erste Teil einer Serie über „politische Korrekturen“. Unter Hinweis auf die mangelnde Übereinstimmung zwischen der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und dem Militär kündigte dieser spätere Artikel von der KPCh geleitete „Reflexionsübungen“ an, um die ideologische Reinheit innerhalb der Reihen der Volksbefreiungsarmee sicherzustellen. Zusammengenommen zeigen die Artikel ein Militär, das sowohl von operativer Ineffizienz als auch von politischem Misstrauen geplagt ist – zwei Mängel, die Xi Jinping in seinem jahrzehntelangen Modernisierungsvorstoß noch nicht beheben konnte.

Das vierte Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei bekräftigte diese Botschaft. Neun hochrangige Offiziere wurden ihrer Partei- und Militärauszeichnungen enthoben, während 16 weitere – allesamt Mitglieder des Zentralkomitees – auffällig abwesend waren. Es folgte keine Erklärung, obwohl Berichten zufolge mindestens die Hälfte von ihnen Gegenstand von Ermittlungen ist. Die Abwesenheiten deuten auf eine Säuberungsaktion hin, die größer ist als alle anderen in den vergangenen Jahren und die unterstreicht, dass Xis Kontrolle über das Militär nach wie vor unvollständig ist.

Ein anhaltendes Problem ist das Personal

Die seit langem bestehenden Probleme innerhalb des chinesischen Militärs sind bekannt. Trotz der umfassenden Umstrukturierung durch Xi in den Jahren 2015-16, als er sieben Militärregionen durch fünf gemeinsame Einsatzkommandos ersetzte, behindern politische und bürokratische Zwänge weiterhin die operative Integration.

Ein anhaltendes Problem ist das Personal. Die Volksbefreiungsarmee hat Schwierigkeiten, technisch versierte Rekruten zu gewinnen und zu halten, die für den Betrieb fortschrittlicher Systeme benötigt werden. Trotz der Bemühungen, Hochschulabsolventen durch Verteidigungsmessen, Werbekampagnen und Hochschulprogramme anzusprechen, bleibt der Dienst in der Volksbefreiungsarmee im Vergleich zu den Möglichkeiten in der Privatwirtschaft unattraktiv. Niedrigere Bezahlung, ein starrer Lebensstil und Versetzungen in abgelegene Gebiete haben dazu geführt, dass die Rekrutierungsziele nicht erreicht wurden. Das Ziel, die Zahl der Rekruten mit Hochschulabschluss seit 2010 um 70 Prozent zu erhöhen, wurde verfehlt; die tatsächliche Zahl liegt bei etwa der Hälfte davon. Viele derjenigen, die sich verpflichten, verlassen die Armee bei der ersten Gelegenheit wieder.

Auch die Disziplin und die Moral haben gelitten. Desertionen sind so häufig geworden, dass die Regierung eine Kampagne gestartet hat, um die Täter öffentlich zu blamieren. Diese sichtbaren Kontrollversuche unterstreichen ein tieferes Problem: Das politische Umfeld der Volksbefreiungsarmee hemmt Eigeninitiative, schwächt den Zusammenhalt und untergräbt den beruflichen Stolz.

Ein Klima des Misstrauens

Das Kommandosystem der Volksbefreiungsarmee verschärft diese Schwierigkeiten noch. Bei Beförderungen und der Auswahl von Führungskräften wird politische Loyalität höher gewichtet als Kompetenz, was zu einer fragmentierten Hierarchie führt, in der politische Kommissare oft die gleiche Macht ausüben wie Kommandeure. Die Ausbildung legt ebenso viel Wert auf ideologische Indoktrination wie auf militärische Fähigkeiten, sodass die Rekruten für komplexe Operationen schlecht vorbereitet sind. Darüber hinaus benötigen Kommandeure selbst für die grundlegendsten Maßnahmen die Zustimmung des Parteikomitees, was die Entscheidungsfindung verzögert.

Häufige Säuberungsaktionen unter hochrangigen Offizieren verschlechtern die Moral weiter und schwächen die Einsatzbereitschaft. Diese Kampagnen, die angeblich zur Bekämpfung der Korruption gestartet wurden, dienen in Wirklichkeit dazu, Xis Kontrolle über die Streitkräfte zu festigen und die Ausbreitung von Fraktionsbildung oder regierungsfeindlichen Stimmungen zu bekämpfen. Tatsächlich ist Korruption innerhalb der Volksbefreiungsarmee weit verbreitet. Säuberungsaktionen schaffen zudem eine Atmosphäre der Angst, die die Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen den Dienststellen beeinträchtigt. Kommandeure zögern, entschlossen zu handeln, da sie nicht wissen, ob ihre Vorgesetzten – oder sie selbst – als Nächste ins Visier geraten könnten. Gemeinsame Operationen, die auf Vertrauen und Initiative zwischen den Einheiten beruhen, können in einem Klima des Misstrauens nicht reibungslos funktionieren.

Diese organisatorischen Mängel stehen in direktem Widerspruch zu Pekings Ambitionen, eine Weltklasse-Armee aufzubauen. Der Mangel an qualifiziertem Personal in Verbindung mit einer starren und politisierten Kommandostruktur schränkt die Fähigkeit der Volksbefreiungsarmee ein, komplexe Übungen durchzuführen oder gattungsübergreifend zu koordinieren. Das offene Eingeständnis solcher Mängel durch die Zeitung der Volksbefreiungsarmee unterstreicht, wie weit die Streitkräfte noch von einer echten Integration entfernt sind.

Die angestrebte tiefgreifende Integration erreichen

Die aktuelle Herausforderung Chinas spiegelt ein Dilemma wider, mit dem die Vereinigten Staaten vor vier Jahrzehnten konfrontiert waren. Die gemeinsame Transformation des US-Militärs begann nicht mit Weitsicht, sondern mit einem Misserfolg. Der Vietnamkrieg und die Invasion Grenadas im Jahr 1983 machten die Kosten einer fragmentierten Befehlsstruktur und einer schlechten Koordinierung zwischen den Teilstreitkräften deutlich. Das Ergebnis war der Goldwater-Nichols-Act von 1986, der die festgefahrenen Trennungen zwischen den Teilstreitkräften aufhob, einheitliche Kommandostrukturen stärkte und die Zusammenarbeit sowohl als Kultur als auch als Struktur verankerte.

Diese Integration gelang den USA nicht über Nacht. Sie entwickelte sich durch Erfahrung – von der eng koordinierten Luft-Land-Kampagne im „Desert Storm“ über zwei Jahrzehnte der Aufstandsbekämpfung bis hin zum Joint All-Domain Command and Control Framework, das Sensoren, Schützen und Entscheidungsnetzwerke in allen Bereichen miteinander verbindet.

Im Gegensatz dazu versuchte Xi mit seinen Militärreformen, die Integration per Dekret durchzusetzen. Im Zuge der Umstrukturierung von 2015 bis 2016 wurden die regionalen Kommandos der Volksbefreiungsarmee durch gemeinsame Einsatzkommandos ersetzt, um die gattungsübergreifende Koordination zu fördern. Die Autorität bleibt jedoch bei der Zentralen Militärkommission, wobei die Entscheidungsfindung in Peking konzentriert ist. Öffentlich beobachtete Übungen zeigen Fortschritte in der Struktur, aber der Datenaustausch und die Autonomie scheinen begrenzt zu sein.

In gewisser Weise ist dies auch ein technologisches Problem. Echtzeitbefehle und gattungsübergreifende Fusionen sind von fortschrittlicher Rechenleistung abhängig – und damit von zuverlässigen Lieferketten für Halbleiter. Trotz erheblicher Investitionen in die heimische Chip-Produktion liegen chinesische Unternehmen bei der Herstellung von High-End-Halbleitern jedoch weiterhin hinter den USA und ihren Verbündeten zurück. Pekings Strategie der zivil-militärischen Fusion versucht, diese Kluft zu überbrücken, indem sie zivile Innovationen mit militärischen Anforderungen kombiniert, doch Sanktionen und Exportkontrollen haben den Zugang zu kritischen Technologien eingeschränkt.

Während die USA ihre Reformen durch jahrzehntelange Konflikte und ständige Anpassungen institutionalisiert haben, versucht China, diesen Prozess auf eine einzige Generation zu komprimieren – eine Generation, die durch politische Kontrolle und mangelnde Kampferfahrung eingeschränkt ist. Das Ergebnis ist ein Militär, das sich in seiner Form rasch modernisiert, in seiner Funktion jedoch ungleichmäßig ist.

Zeit, Erfahrung und technologische Tiefe

China ist in der Lage, die angestrebte tiefgreifende Integration zu erreichen. Seine zentralisierte Kommandostruktur und sein Modell der zivil-militärischen Fusion – eine nationale Strategie, die darauf abzielt, durch die Verknüpfung der wirtschaftlichen, akademischen und technologischen Ressourcen des Landes mit seinem Verteidigungssektor eine Armee von Weltklasse aufzubauen – ermöglichen es ihm, schneller voranzukommen als die Vereinigten Staaten während ihres eigenen Übergangs. Obwohl der Integrationsgrad der Volksbefreiungsarmee weiterhin unter dem US-amerikanischen Standard liegt, beschleunigt sich das Tempo der Reformen deutlich.

Die Vereinigten Staaten haben ihre Integration jedoch schrittweise über Jahrzehnte hinweg aufgebaut, basierend auf operativer Erfahrung und technologischer Entwicklung. China versucht, diesen Prozess auf eine einzige Generation zu komprimieren – eine Generation, in der die KPCh auch mit einer Konjunkturabschwächung, Handelsspannungen mit Washington und der inneren Stabilität fertig werden muss. Während die Strukturreformen Pekings auf dem Papier schneller voranschreiten als einst in Amerika, hängt die tatsächliche Leistungsfähigkeit nach wie vor von Zeit, Erfahrung und technologischer Tiefe ab. Um Fortschritte zu gewährleisten, müssen die seit langem bestehenden institutionellen Probleme der Volksbefreiungsarmee gelöst werden.

Ungewöhnlich scharfe Kritik in den Medien

In jüngsten Veröffentlichungen der staatlichen Medien wurde nicht nur ungewöhnlich scharfe Kritik an den derzeitigen Fähigkeiten der Volksbefreiungsarmee geübt, sondern die Herausforderung auch als „Wettstreit zwischen Systemen“ dargestellt, wobei betont wurde, dass China „aufholen“ müsse. Diese Rhetorik erkennt implizit die klare Führungsrolle der Vereinigten Staaten bei der militärischen Integration und den militärischen Fähigkeiten an. Ein zentrales Hindernis für Reformen ist die wachsende Kluft zwischen der KPCh und der Volksbefreiungsarmee – ein Problem, das in den staatlichen Medien offen anerkannt wird.

Die umfassenden Säuberungen innerhalb des Militärs, das Verschwinden hochrangiger Offiziere (darunter Kommandeure der Landstreitkräfte, der Marine und der Kommandos für den Norden und Westen, die alle für die Verbesserung gemeinsamer Operationen von zentraler Bedeutung sind) und die Forderungen der Volksbefreiungsarmee-Zeitung nach „Korrekturmaßnahmen“ deuten darauf hin, dass Xi sich entweder vom Militär bedroht fühlt oder dessen Führungsspitze nicht mehr vertraut.

Diese Dynamik gefährdet mehr als nur die persönliche Autorität von Xi. Da die Hälfte der Sitze in der Zentralen Militärkommission unbesetzt ist und die Spitzenpositionen ständig wechseln, sind die tiefgreifenden strukturellen Probleme, die die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee untergraben, nur noch schwerer zu beheben. Solange die Abstimmung zwischen der Partei und dem Militär nicht wiederhergestellt ist – solange Xi und die KPCh nicht wieder die volle Kontrolle übernommen haben –, wird die Volksbefreiungsarmee ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen können, selbst wenn ihre Reformen fortgesetzt werden. Solange der interne Machtkampf andauert, wird es unmöglich bleiben, zu den „mächtigen Gegnern“ aufzuschließen.

