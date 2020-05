In den vergangenen sieben Jahren zerfiel dieses System und wurde durch eine Herrschaftsform mit anderen Eigenschaften ersetzt: ideologische Starre, Sanktionen gegenüber ethnischen Minderheiten und Dissidenten sowie eine offensive Außenpolitik, wie sie etwa in der Belt and Road Initiative (BRI) zum Ausdruck kommt, dem billionenschweren, wirtschaftlich zweifelhaften Infrastrukturprojekt der Neuen Seidenstraße, dem der Westen mit starkem Misstrauen begegnet. Die Machtkonzentration, die unter Xi Jinping stattfand, hat neue Schwachstellen erzeugt und die Partei vermehrten Risiken ausgesetzt. Eine Herrschaft des starken Mannes mag bei schwierigen Fragen die Entscheidungsfindung beschleunigen, doch sie erhöht gleichzeitig die Gefahr kostspieliger Fehlentschlüsse. Der konsensorientierte Entscheidungsprozess früherer Zeiten war vielleicht langsam und ineffizient, verhinderte aber, dass radikale oder riskante Meinungen in reale Politik gegossen wurden.