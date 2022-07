Bei vielen Unternehmen in dem für chinesische Verhältnisse beschaulichen Ort Taicang herrscht derzeit wieder Verunsicherung: Wie alt darf ein PCR-Test derzeit sein, um damit über die Provinzgrenze nach Shanghai zu gelangen? Was ist sonst noch nötig? Wo ist gerade Lockdown? Und droht am Ende wieder eine komplette Stilllegung in Shanghai wie zwischen März und Juni dieses Jahres? Die Fragen beschäftigen nicht nur Expats, die das Land verlassen möchten, sondern wirken sich auch konkret auf das Geschäft aus. Während des Shanghaier Lockdowns war der gesamte Warenverkehr stark eingeschränkt oder stand teilweise völlig still. Aufgrund der rigorosen Zero-Covid-Politik durften Lastwagenfahrer die Landesgrenze nicht überqueren oder mussten sich zwei Wochen in strikte Quarantäne begeben.

Was in der 700.000-Einwohner-Stadt 50 Kilometer nördlich von Shanghai geschieht, hat Auswirkungen auf die ganze Welt.