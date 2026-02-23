- Feuerpferd und Maulesel
Das chinesische Jahr des Feuerpferdes steht für Leidenschaft, Mut und Optimismus. Die deutsch-chinesischen Beziehungen allerdings sind derzeit eher von Zurückhaltung und Distanz geprägt. Die Vorzeichen für die Peking-Reise des Bundeskanzlers sind daher überaus doppeldeutig.
Einerseits benötigt Merz dringend außenpolitische Erfolge und positive Signale für die strauchelnde deutsche Wirtschaft. Seine Koalition regiert glanzlos, und trotz beispielloser Staatsausgaben ist die Stimmung im Land miserabel. Um der tiefgreifenden Wirtschaftskrise in Deutschland zu begegnen, sind florierende Beziehungen zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gewiss nicht von Nachteil. Dieser Standpunkt wird aus nachvollziehbaren Gründen auch von der exportorientierten deutschen Industrie mit Nachdruck vertreten.

