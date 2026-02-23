China-Reise von Merz - Feuerpferd und Maulesel

Das chinesische Jahr des Feuerpferdes steht für Leidenschaft, Mut und Optimismus. Die deutsch-chinesischen Beziehungen allerdings sind derzeit eher von Zurückhaltung und Distanz geprägt. Die Vorzeichen für die Peking-Reise des Bundeskanzlers sind daher überaus doppeldeutig.