- Diplomatischer Eiertanz in Peking
Der Chinabesuch von Außenminister Johann Wadephul zeigt wieder einmal: Die „China-Strategie“ der Bundesregierung ist rein von Moralismus getrieben und vernachlässigt unsere wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen. Wir brauchen dringend bessere Beziehungen zu China.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul ist nun gnädigerweise doch noch in China empfangen worden. Er bekam am 8. und 9. Dezember ein paar Termine in Peking, las anschließend vorsichtig vom Zettel ab, als er sich vor die Journalisten stellte, ging in einem Park spazieren. Nennenswerte Ergebnisse der Reise sind nicht zu vermelden.
