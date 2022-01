Nasrallah ist seit dem Krieg gegen Israel 2006 der starke Mann des Libanon, ohne den keine wichtige Entscheidung gefällt werden kann. Dabei war sein Aufstieg nie vorgezeichnet, denn als er 1960 in Beirut als Sohn eines südlibanesischen Gemüsehändlers geboren wurde, spielten Schiiten in der Politik des Landes noch gar keine Rolle. Ende der siebziger Jahre studierte der junge Nasrallah zwei Jahre lang Religionswissenschaft im irakischen Nadschaf und schloss sich später der neu gegründeten Hisbollah an. Im Laufe der achtziger Jahre machte er sich einen Namen als Militärführer und treuer Gefolgsmann Irans, der rasch in der Hierarchie der Organisation aufstieg. Als der Hisbollah-­Generalsekretär Abbas al Musawi im Jahr 1992 einem israelischen Luftangriff zum Opfer fiel, wurde Nasrallah im Alter von nur 32 Jahren dessen Nachfolger.