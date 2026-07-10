- Brüssels autoritäre Bürokratie
Mit der nun beschlossenen freiwilligen Chatkontrolle hat das Europäische Parlament die Tür für Eingriffe in das digitale Briefgeheimnis weit aufgestoßen. Die Abgeordneten haben mit ihrer Gefolgschaft gegenüber der Kommission bewiesen, dass sie demokratische Zwerge sind.
Seit Jahren arbeitet die EU an der Chatkontrolle. Sie will erreichen, dass alle Nachrichten, die über Messengerdienste verschickt werden, von den Anbietern gescannt werden müssen. Der politische Widerstand gegen diese Überwachung ohne konkreten Verdacht ist groß. Denn das wäre ein extremer Eingriff in Bürgerrechte; das Briefgeheimnis wäre im digitalen Raum abgeschafft. Deshalb ist der grundlegende Rechtsakt, der die umfassende Chatkontrolle ermöglichen soll, bisher nicht verabschiedet worden.
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