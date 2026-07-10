Freiwillige Chatkontrolle - Brüssels autoritäre Bürokratie

Mit der nun beschlossenen freiwilligen Chatkontrolle hat das Europäische Parlament die Tür für Eingriffe in das digitale Briefgeheimnis weit aufgestoßen. Die Abgeordneten haben mit ihrer Gefolgschaft gegenüber der Kommission bewiesen, dass sie demokratische Zwerge sind.