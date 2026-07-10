Smartphone mit Chat
Ein Chat wird durchleuchtet / picture alliance/dpa | Elisa Schu

Freiwillige Chatkontrolle Brüssels autoritäre Bürokratie

Mit der nun beschlossenen freiwilligen Chatkontrolle hat das Europäische Parlament die Tür für Eingriffe in das digitale Briefgeheimnis weit aufgestoßen. Die Abgeordneten haben mit ihrer Gefolgschaft gegenüber der Kommission bewiesen, dass sie demokratische Zwerge sind.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 10. Juli 2026 7 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

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Seit Jahren arbeitet die EU an der Chatkontrolle. Sie will erreichen, dass alle Nachrichten, die über Messengerdienste verschickt werden, von den Anbietern gescannt werden müssen. Der politische Widerstand gegen diese Überwachung ohne konkreten Verdacht ist groß. Denn das wäre ein extremer Eingriff in Bürgerrechte; das Briefgeheimnis wäre im digitalen Raum abgeschafft. Deshalb ist der grundlegende Rechtsakt, der die umfassende Chatkontrolle ermöglichen soll, bisher nicht verabschiedet worden. 

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