Wir schreiben den 17. Juni 1963, als ein schüchterner junger Mann von 14 Jahren in einer Hotelbar in Stornoway auf der Isle of Lewis einen Cherry Brandy bestellt. Er hatte nie zuvor Alkohol getrunken. Nur seine Mutter hatte ihm einmal vor einer Jagd ein Glas Kirschwasser gegeben. Das bestellte er nun wieder. Es kostete ihn zwei Schilling und sechs Pence. Der junge Mann von damals ist seit Donnerstagabend König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Staatsoberhaupt über 14 weitere Staaten, darunter Kanada, Australien und Neuseeland. Er steht vor der Herausforderung seines Lebens.

Keine Frage: Charles III. kann als einer der bestvorbereiteten und bestangelernten Monarchen aller Zeiten gelten. Nimmt man seine Ernennung zum Prince of Wales als Ausgangspunkt, dem traditionellen Titel britischer Thronfolger, so hat der König 64 Lehrjahre hinter sich. Eine Zeit, über die er selbst zum älteren Mann geworden ist.