- Zohran Mamdani: Trumps Traumgegner
Zohran Mamdani verkörpert alles, wogegen die MAGA-Bewegung von Donald Trump zu Felde zieht: Ein woker, sozialistischer Muslim mit indisch-afrikanischen Wurzeln. Doch der 34-Jährige ist drauf und dran, Bürgermeister von New York City zu werden.
Die Mayor-Wahl am 4. November ist ein kommunales Ereignis von durchaus globalem Interesse. Der Bürgermeister der mit achteinhalb Millionen Einwohnern größten und wirtschaftsstärksten Stadt der USA ist ein CEO mit erheblicher Machtfülle. Sein Etat entspricht dem Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen.
Der glücklose bisherige Amtsinhaber Eric Adams wurde von seiner Partei wegen Korruptionsvorwürfen nicht wieder nominiert. Alles schien auf den ehemaligen Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, zuzulaufen. Doch dann kam im Sommer ein Nobody um die Ecke und mischte die Vorwahlen der Demokraten auf.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.