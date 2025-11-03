Zohran Mamdani
Fühlt sich siegessicher: Zohran Mamdani / picture alliance / Sipa USA | EuropaNewswire

Bürgermeisterwahl in New York Zohran Mamdani: Trumps Traumgegner

Zohran Mamdani verkörpert alles, wogegen die MAGA-Bewegung von Donald Trump zu Felde zieht: Ein woker, sozialistischer Muslim mit indisch-afrikanischen Wurzeln. Doch der 34-Jährige ist drauf und dran, Bürgermeister von New York City zu werden.

VON ULRICH BERLS am 3. November 2025 6 min

Autoreninfo

Der promovierte Politikwissenschaftler Ulrich Berls ist Fernsehjournalist und Autor. Von 2005 bis 2015 leitete er das ZDF-Studio München. Bei Knaur erschien sein Buch „Bayern weg, alles weg. Warum die CSU zum Regieren verdammt ist“.

So erreichen Sie Ulrich Berls:

Zur Artikelübersicht

Die Mayor-Wahl am 4. November ist ein kommunales Ereignis von durchaus globalem Interesse. Der Bürgermeister der mit achteinhalb Millionen Einwohnern größten und wirtschaftsstärksten Stadt der USA ist ein CEO mit erheblicher Machtfülle. Sein Etat entspricht dem Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen.

Der glücklose bisherige Amtsinhaber Eric Adams wurde von seiner Partei wegen Korruptionsvorwürfen nicht wieder nominiert. Alles schien auf den ehemaligen Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, zuzulaufen. Doch dann kam im Sommer ein Nobody um die Ecke und mischte die Vorwahlen der Demokraten auf.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.