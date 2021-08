Bundeswehr - Hurra, der Korporal ist da

Vom 1. Oktober an wird in der Bundeswehr ein neuer Mannschaftsdienstgrad eingeführt: der Korporal. Was wie eine Lappalie aussieht, ist ein Symbol für den Zustand der Truppe. Statt Ausrüstung, Kampfstärke und Motivation zu verbessern, jongliert man lieber mit Beamtenbesoldungsgruppen und verstaubten Dienstgraden.