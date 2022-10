Bundespräsidentenwahl in Österreich - Eine zweite Amtszeit in einem politikverdrossenen Land

In Österreich wird am Sonntag ein neuer Bundespräsident gewählt. Neben Amtsinhaber Alexander van der Bellen stellen sich sechs weitere Kandidaten zur Wahl. Allerdings deutet nichts darauf hin, dass dem einstigen Grünen-Politiker einer davon auch nur ansatzweise gefährlich werden könnte. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die Politikverdrossenheit bei unseren Nachbarn merklich zugenommen hat.