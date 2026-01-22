Friedrich Merz
Friedrich Merz spricht beim Weltwirtschaftsforum / picture alliance/dpa/AP | Markus Schreiber

Bundeskanzler in Davos Friedrich Merz erklärt die neue Weltordnung

Der Auftritt von Friedrich Merz beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos war eingeklemmt zwischen die verschiedenen Show-Einlagen des amerikanischen Präsidenten. Doch eine neue Rhetorik übt auch der Bundeskanzler ein.

VON VOLKER RESING am 22. Januar 2026 5 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Zur Artikelübersicht

Im Netz kursieren Videos von der Ankunft des Bundeskanzlers in den Schweizer Bergen. Beim Aussteigen aus dem Helikopter kommt Friedrich Merz für Sekunden leicht ins Schlingern. Die Häme folgt in den entsprechenden Kommentarspalten natürlich auf den Fuß: Der Kanzler sei nicht trittfest. Tatsächlich lässt sich feststellen, dass es angesichts der Rutschbahnen, die der amerikanische Präsident überall aufbaut, auch gar nicht mehr so einfach ist, den Überblick zu behalten und das Gleichgewicht zu halten. Das gilt dann politisch nicht nur auf der Landebahn, sondern in der Politik für Europa und für die Nato – und nicht nur für Merz, sondern für alle seine Kollegen, die zum Weltwirtschaftsgipfel zusammengekommen sind. Ein Treffen, das zu einer Trump-Show mutiert ist.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.