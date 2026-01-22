Im Netz kursieren Videos von der Ankunft des Bundeskanzlers in den Schweizer Bergen. Beim Aussteigen aus dem Helikopter kommt Friedrich Merz für Sekunden leicht ins Schlingern. Die Häme folgt in den entsprechenden Kommentarspalten natürlich auf den Fuß: Der Kanzler sei nicht trittfest. Tatsächlich lässt sich feststellen, dass es angesichts der Rutschbahnen, die der amerikanische Präsident überall aufbaut, auch gar nicht mehr so einfach ist, den Überblick zu behalten und das Gleichgewicht zu halten. Das gilt dann politisch nicht nur auf der Landebahn, sondern in der Politik für Europa und für die Nato – und nicht nur für Merz, sondern für alle seine Kollegen, die zum Weltwirtschaftsgipfel zusammengekommen sind. Ein Treffen, das zu einer Trump-Show mutiert ist.