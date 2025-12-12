Regierungskritische Proteste in Sofia
Bulgarien Regierung in Sofia wirft kurz vor Euroeinführung hin

Nur Wochen vor dem Beitritt Bulgariens zur Eurozone lässt Ex-Premier Bojko Borissow die Regierungskoalition platzen – während massiver Proteste und trotz vollzogener Vorbereitungen für die Währungsumstellung. Welche Folgen hat das für die Einführung des Euro und die Zukunft des Landes?

VON FRANK STIER am 12. Dezember 2025 5 min

Frank Stier ist Korrespondent für Südosteuropa und lebt in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Bulgariens dreimaliger Regierungschef Bojko Borissow hat in seiner jahrzehntelangen politischen Laufbahn so manchen Haken geschlagen. Der vom vergangenen Donnerstag ist sicherlich sein spektakulärster. Als Führer seiner rechtsgerichteten Partei Bürger für eine Europäische Entwicklung Bulgariens (GERB) ließ er die regierende Rechts-Links-Koalition platzen, gerade einmal drei Wochen vor dem Beitritt des Balkanlandes zur Eurozone.  

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte.

Stefan | Fr., 12. Dezember 2025 - 14:28

Zitat:
"Eine knappe Mehrheit der Bulgaren lehnt Meinungsumfragen zufolge den Euro ab"
Das sind die Leute dort, die noch bei Verstand sind.
Fragen sie mal in Polen die Bevölkerung.
Die werden ihnen dort die gleiche Antwort geben.
Die Kroaten ärgert die Euro-Einführung bis heute.

