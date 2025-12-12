Bulgarien - Regierung in Sofia wirft kurz vor Euroeinführung hin

Nur Wochen vor dem Beitritt Bulgariens zur Eurozone lässt Ex-Premier Bojko Borissow die Regierungskoalition platzen – während massiver Proteste und trotz vollzogener Vorbereitungen für die Währungsumstellung. Welche Folgen hat das für die Einführung des Euro und die Zukunft des Landes?