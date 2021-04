Vasil Bozhkov aka Tscherepa (Schädel) ist ein bulgarischer Oligarch und Unternehmer. Mit Valuta-Handel im Umfeld des legendären Cafés Magura auf Sofias Boulevard Vitoscha legt der diplomierte Mathematiker in Bulgariens Wendezeit 1989/1990 den Grundstock seines Vermögens. Als Präsident seiner Nove Holding mit Geschäftsaktivitäten in Tourismus, Bau und Glücksspiel wird er in den 1990er zu einem der schillerndsten Unternehmer in Bulgariens Wild-West-Kapitalismus. Im Jahre 2008 listet ihn das polnische Nachrichtenmagazin Wprost als Reichsten der Bulgaren mit einem persönlichen Vermögen von 1,5 Milliarden $.

Boschkov war zuletzt Eigentümer des bulgarischen Fußball-Traditionsvereins Levski Sofia und plante, für seine Sammlung archäologischer Artefakte der antiken Thraker die Eröffnung eines Museums in Sofia. Obwohl sich um seine Person seit vielen Jahren Legenden ranken und zahlreiche Verdächtigungen illegaler Machenschaften kursieren, bleibt er über 30 Jahre von der bulgarischen Justiz unbehelligt.