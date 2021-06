So erreichen Sie Frank Stier:

Frank Stier ist Korrespondent für Südosteuropa und lebt in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Im Juni 2013 verursachte der Crash der bulgarischen Korporativna Targovska Banka (KTB) einen für das arme Bulgarien kolossalen wirtschaftlichen Schaden von rund fünf Milliarden BGN (rund 2,5 Milliarden Euro). Die Aufklärung der Pleite oblag dem damaligem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Ivan Geschev. Er legte schließlich eine mehr als 5.000 Seiten umfassende Anklageschrift vor. Sie identifizierte den KTB-Chef Tsvetan Vassilev als Anführer einer kriminellen Vereinigung und Hauptschuldigen. Als Journalisten Staatsanwalt Geschev aber fragten, warum in seiner Anklageschrift der Name von Vassilevs langjährigem Kompagnon Deljan Peevski keine Erwähnung finde, antwortete er, „auch Putin und Obama kommen in ihr nicht vor“.

Geschevs schnippische Antwort war seinen Kritikern lediglich ein weiterer Beleg dafür, dass die bulgarische Staatsanwaltschaft in ihrer Arbeit zuweilen selektiv vorgehe, dass weniger rechtsstaatliche Erwägungen als politische Opportunität dafür den Ausschlag gebe, wer strafrechtlich zu verfolgen und wer zu verschonen sei. Am Mittwoch nun hat den inzwischen zu Bulgariens Generalstaatsanwalt avancierten Ivan Geschev die Personalie Peevski unverhofft eingeholt.