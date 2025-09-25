Russland steht vor schwierigen Entscheidungen bei der Aufstellung seines Bundeshaushalts für 2026. Vereinfacht gesagt definiert der Haushalt Einnahmen und Ausgaben und bewertet seit 2022, wie viel der Staat für die Wirtschaft ausgeben kann, ohne die Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu beeinträchtigen.

Der Kreml weiß, dass er wenig Spielraum für Fehler hat, während er sowohl die zivile als auch die militärische Wirtschaft unterstützt und gleichzeitig genügend Geld verdient, um den Nationalen Wohlstandsfonds wieder aufzufüllen und ein größeres Defizit abzuwenden. (Der Fonds besteht aus Öl- und Gaseinnahmen und dient als eine Art Notfallfonds zur Gewährleistung der Stabilität und Unterstützung großer Infrastrukturprojekte.) Und mit steigendem Sanktionsdruck wächst auch der Druck auf Entscheidungsträger und Zivilbevölkerung gleichermaßen.

Aus geopolitischer Sicht wird der Bundeshaushalt von den herrschenden Behörden als Instrument zur Erreichung eines ihrer geopolitischen Ziele betrachtet: die Aufrechterhaltung der öffentlichen Loyalität durch die Festlegung eines bestimmten Lebensstandards. Der Kreml hat daher traditionell den Großteil seiner Ausgaben für Wirtschaftsstimulation und soziale Dienstleistungen vorgesehen – Gesundheitswesen, Bildung, Strafverfolgung und ähnliches. Laut der Volkszählung von 2022 war jeder dritte Russe auf staatliche Zahlungen angewiesen – das heißt Renten, Arbeitslosengeld, Sozialleistungen, Subventionen und andere Vergünstigungen. Der Prozentsatz steigt dramatisch an, wenn man Beschäftigte des öffentlichen Sektors einbezieht.

Der Konflikt in der Ukraine hat jedoch die russische Marktwirtschaft in eine Kriegswirtschaft verwandelt. Verteidigung und Sicherheit sind nun die obersten Prioritäten des neuen russischen Haushalts. Die Ausgaben für die nationale Verteidigung sind auf 32,5 Prozent des Bundeshaushalts gestiegen, gegenüber 15 Prozent im Jahr 2021. Gleichzeitig muss Moskau weiterhin seine sozialen Verpflichtungen gegenüber den russischen Bürgern erfüllen, was zu einem wachsenden Haushaltsdefizit führt. Einige Jahre lang konnte der Kreml wichtige Sektoren durch den Nationalen Wohlstandsfonds, Kredite und Öl- und Gaseinnahmen finanzieren, die etwa ein Drittel der gesamten Staatseinnahmen ausmachen.

Wachsende Löcher in den Staatsfinanzen

Die Regierung ist nicht mehr zuversichtlich, dass sie allen ihren finanziellen Verpflichtungen ausreichend nachkommen kann. Der Haushalt 2025 wurde bereits im November 2024 auf der Grundlage einer Reihe inzwischen veralteter wirtschaftlicher Kriterien berechnet. Der Haushalt 2026 wird mit niedrigeren Erwartungen für Bruttoinlandsprodukt und Wachstum, einem stärkeren Rubel, reduzierten Exportvolumen und höherer Inflation berechnet.

Der Haushaltsprozess wird auch durch die Ungewissheit bezüglich der Sanktionen und des Krieges in der Ukraine erschwert. In Ermangelung von Friedensgesprächen, die den Kreml zufriedenstellen würden, und angesichts der verstärkten NATO-Aktivitäten nahe Russlands Grenzen scheint es unwahrscheinlich, dass der Krieg in naher Zukunft enden wird. Das bedeutet, dass Sanktionen wahrscheinlich andauern werden und dass der nächste Haushalt ein militärischer Haushalt sein wird – nicht nur etwas, das für Ausrüstung und Dienstleistungen zahlt, sondern ein Fonds, der “Betreuungsinfrastruktur” für Soldaten, Veteranen und ihre Familien bis zum Kriegsende unterstützt.

Es ist unklar, wie der Kreml solch hohe Ausgaben aufrechterhalten will, ohne auf die in den Vorjahren verwendeten Methoden der Haushaltsauffüllung und Defizitfinanzierung zurückzugreifen. Obwohl der Plan für 2026 einen allmählichen Rückgang der Öl- und Gaseinnahmen vorsieht, wird dieser Sektor immer noch 25 Prozent des Staatshaushalts ausmachen (gegenüber 30 Prozent im Haushalt 2024).

Und auch in diesem Sektor herrscht Unsicherheit: unzureichende langfristige Verträge, Schwankungen bei Preis und Nachfrage sowie Logistik. Der Ölpreis selbst und der russische Rubel beeinflussen die Höhe der Einnahmen in den Haushalt. Angesichts der Verschärfung der Sanktionen, der strikten Preisobergrenze und der Preisdynamik von Ural-Öl (derzeit bei etwa 60 Dollar pro Barrel) ist es unwahrscheinlich, dass Russland einen stetigen Strom von Öl- und Gaseinnahmen sichern kann, besonders jetzt mit dem so hohen Rubel.

Der Wohlstandsfonds gerät unter Druck

Russland befürchtet, dass neue Sanktionen es der Öl- und Gaseinnahmen berauben werden, aber es weiß auch, dass es schwierig und schmerzhaft sein wird, russisches Öl vollständig vom Markt zu nehmen. Teilweise liegt das daran, dass es keine guten Alternativen für die Qualität und Quantität des russischen Rohöls gibt. Das größere Problem für Moskau ist, dass Russland seinen Nationalen Wohlstandsfonds stützen muss, der in den letzten Jahren teilweise erschöpft wurde. Im Juni hielt der Fonds 11,6 Billionen Rubel (16,7 Milliarden Dollar) – 1,4 Billionen Rubel weniger als im Dezember 2024. (Von diesem Betrag finanzierten 1,3 Billionen Rubel das Staatsdefizit 2024.) Bis August gelang es Russland, die Bestände des Fonds auf 13 Billionen Rubel zu erhöhen, aber die Regierung hat es nicht eilig, die Reservefonds auszugeben, die sie erst jetzt angesammelt hat.

Und in jedem Fall sind Geldspritzen einmalige Maßnahmen, die nicht genau vorhergesagt werden können, und zu viel Geld in die Wirtschaft zu pumpen, ohne eine entsprechende Produktionssteigerung, kann die Inflation anheizen. Daher wird die Regierung der Finanzierung großer Infrastrukturprojekte den Vorzug geben, die die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln und Handelsströme stimulieren, anstatt das Haushaltsloch erneut mit Geld aus dem Nationalen Wohlstandsfonds zu stopfen.

Die Regierung versucht nun, Sicherheitsnetze für den Fonds zu schaffen. Finanzminister Anton Siluanow bemerkte kürzlich, dass der Öl-Grenzpreis im Haushalt schrittweise von den aktuellen 60 Dollar pro Barrel auf 55 Dollar bis 2030 gesenkt wird. (Das ist die Zahl, oberhalb derer Geld in den Nationalen Wohlstandsfonds fließt.) Das bedeutet, dass der Haushalt weniger Geld aus Ölverkäufen erhalten wird. Übrigens wird es unmöglich sein, eingehende Nationale Wohlstandsfonds zur Deckung des wachsenden Defizits zu verwenden, sobald diese Praxis 2026 verboten wird.

Neue Steuern, alte Probleme

Es überrascht daher nicht, dass der Kreml andere Wege zur Einnahmegenerierung sucht. Nicht-Öl-Sektoren machen bis zu zwei Drittel des Bundeshaushalts aus. Russland hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Einnahmen aus der Einkommensteuer zu erhöhen, einschließlich einer fünfstufigen Steuerskala, die 2025 in Kraft trat. Dies führte zusammen mit steigenden Löhnen zu einer Erhöhung der Steuereinnahmen, hatte aber sehr geringen Einfluss (weniger als 1 Prozent) auf den Gesamthaushalt.

Ein viel wirksameres Instrument zur Eindämmung des Haushaltsdefizits könnten Reformen der Mehrwertsteuer sein, die mehr als die Hälfte der Nicht-Öl- und Gashaushalteinnahmen ausmacht. In Änderungsanträgen, die der Regierung zur Prüfung vorgelegt wurden, hat das Finanzministerium vorgeschlagen, den Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent auf 22 Prozent für alle mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen zu erhöhen und die Mehrwertsteuerbefreiungsgrenze für Unternehmen von 60 Millionen Rubel auf 10 Millionen Rubel zu senken. Es ist unklar, wann dies geschehen wird, aber angesichts der Umstände ist es nur eine Frage der Zeit.

Was bedeutet das für russische Verbraucher? Die Mehrwertsteuererhöhung wird die Steuerbelastung für Unternehmen erhöhen, die nach allen Gesetzen der Wirtschaft die Erhöhung an den Endverbraucher weitergeben werden. Das bedeutet höhere Einzelhandelspreise, beschleunigte Inflation und letztendlich eine Erhöhung des Leitzinses – was Druck auf nicht-verteidigungsbezogene Unternehmen ausüben wird. Inflation ist unvermeidlich, aber im Gegensatz zu den unzuverlässigen, einmaligen Geldspritzen aus dem Nationalen Wohlstandsfonds in die Wirtschaft ist dies vorhersagbarer und rechenschaftspflichtiger. Die öffentliche Unzufriedenheit wird auch steigen, aber die Regierung setzt darauf, dass die Erhöhung der Nominallöhne im vergangenen Jahr die Auswirkungen abmildern und Proteste verhindern wird.

Die Falle, in die sich der Staat allmählich hineinmanövriert, schließt sich, während Russland weiterhin riesige Geldströme an die Front leitet während einer abkühlenden Wirtschaft, für die es keine stabilen Außeneinnahmen gibt. Ungewissheit wird zu einer ernsthaften Herausforderung für die russische Wirtschaft. Die Frage ist, wie lange sich Russland halten kann, bevor es an den Verhandlungstisch geht.​​​​​​​​​​​​​​​​

