Geert Wilders, der Anführer der niederländischen Freiheitspartei PVV, hat am Dienstag den Ausstieg aus der Koalitionsregierung mit markigen Worten verkündet: „Ich stehe für die strengst mögliche Asylpolitik, nicht für den Untergang der Niederlande.“ Er hatte dem Kabinett vorher einen 10-Punkte-Plan in Sachen Migrationsbegrenzung vorgelegt, der komplett erfüllt werden sollte. Zu den Maximalforderungen gehörte der typische Wilders-Sound: „Alle Asylheime schließen!“ und „Grenzen zu!“. Aber so einfach geht das nicht, so hatten es Beamte des überforderten Asylministers Faber erklärt. Es gibt ja noch EU-Recht, und das müsse eingehalten werden. Man kennt diese Diskussion aus Deutschland.

Als die rechte niederländische Regierung vor elf Monaten angetreten war, war sie ein Zusammenschluss von Wilders 1-Mann-Partei PVV, der liberal-konservativen VVD, der Rechtsstaatspartei NSC und dem Bauernbündnis BBB. Die drei Koalitionspartner wollten den wegen Beleidigung verurteilten Wilders jedoch nicht als Premier. Also versprachen sie ein Expertenkabinett. Aber nur der parteilose Ministerpräsident Dick Schoof, ein Geheimdienstmann, kam wirklich von außerhalb der Haager Politik.