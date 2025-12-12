- Radikal und ahnungslos zum Umfragehoch
Die britischen Grünen wirken wie die deutschen vor einigen Jahren: moralisch selbstverliebt, finanzpolitisch weltfremd, strategisch unbedarft und vom eigenen historischen Auftrag beseelt – doch unfähig zu erkennen, dass ihr deutsches Vorbild längst an seinen Träumen gescheitert ist.
Die britischen Grünen erleben ihren politischen Frühling. Seit der Wahl von Zack Polanski zum Parteichef im September 2025 ist die Mitgliedschaft explosionsartig gewachsen. Mitte Oktober meldete die Partei erstmals über 100.000 Mitglieder. Damit zählen die Grünen nach eigenen Angaben zu den drei größten Parteien Großbritanniens. Umfragen sehen sie landesweit bei rund 15 Prozent – nahe an etablierten Kräften wie Labour und den Konservativen.
