So erreichen Sie Thomas Kielinger:

Thomas Kielinger ist seit 1998 London-Korrespondent der Welt und Ehrenoffizier des „Order of the British Empire".

In Großbritannien ist die Wertschätzung für die Monarchie in dem Maße gestiegen, wie das Ansehen anderer Säulen der Gesellschaft, seien es die Politik, die Kirchen, das Finanzwesen oder auch die Medien, verfallen ist. Das Königshaus erfreut sich unangefochtener Beliebtheit, die Queen steht im Zenit ihrer Ausstrahlung, der letzte Anker in einer Zeit allgemeiner Drift und Verzagtheit.

Umso größer die doppelte Gefahr, die jetzt für Elizabeth II. in der andauernden Brexit-Krise auf sie lauert: Es geht um den Zusammenhalt des Königreichs, um ihre Neutralität in politischen Dingen – eine Zurückhaltung, welche die Queen mit geradezu religiöser Inbrunst praktiziert. Sich nicht einzumischen in die Grabenkämpfe der Politik, ist das Geheimnis ihres Charismas: Sie steht über allen Parteiungen, und wo oder wenn sie auftritt, tut sie es „als Fokus für nationale Identität, Einheit und Stolz“, wie es die Website der Monarchie beschreibt.

