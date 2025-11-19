Brasilianer sind empört über den Kanzler - Das Amazonas-Debakel des Friedrich Merz

Der Bundeskanzler hat mit einer abschätzigen Bemerkung über den Austragungsort der COP30 im brasilianischen Belém versucht, in Deutschland zu punkten. In Brasilien löste er damit eine Welle der Empörung aus. Für den deutschen Steuerzahler könnte es nun teuer werden