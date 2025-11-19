Merz
Brasilianer sind empört über den Kanzler Das Amazonas-Debakel des Friedrich Merz

Der Bundeskanzler hat mit einer abschätzigen Bemerkung über den Austragungsort der COP30 im brasilianischen Belém versucht, in Deutschland zu punkten. In Brasilien löste er damit eine Welle der Empörung aus. Für den deutschen Steuerzahler könnte es nun teuer werden

VON TOBIAS KÄUFER am 19. November 2025 4 min

Tobias Käufer ist Auslandskorrespondent in Lateinamerika. 

Er hat es schon wieder getan. Und wieder ohne große Not. Bei einem Handelskongress versuchte Friedrich Merz, mit einem Kommentar über die brasilianische Metropole Belém die Vorteile des Standorts Deutschlands hervorzuheben. Herausgekommen ist aber ein überhebliches Abkanzeln des Austragungsortes der COP30. 

Mehr lesen über

