Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Jens Mattern:

Tomatenpüree soll das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Als Annika Morina, berufstätige Mutter von zwei Kindern, am 14. Februar im Supermarkt feststellt, dass die geliebte Ware auf einmal um 50 Prozent teurer geworden war, ist die 47-jährige entschlossen nach Hause gerauscht und hat ein TikTok-Video aufgenommen, in dem sie zum Boykott der großen Ketten für die Woche zwischen dem 17. und 23. März aufrief; wegen der „ekligen Essenshochpreise“. Die griffigen Slogans lauten: „Essen ist ein Luxus geworden“ oder auch „Ich mache das alles für unserer Kinder“. Die Selbständige, die nahe der Universitätsstadt Uppsala wohnt, forderte ihre Zuschauer auf, in dieser Zeit die kleinen Lebensmittelläden zu unterstützen.

Das Video traf einen Nerv. Es verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und in Facebook-Gruppen. Auch sogenannte „Influencer“ unterstützten die Konsum-Verweigerung. Fernsehsender machten Interviews mit Passanten, welche sich dem Protest anschlossen oder einkaufen gingen. „Der Boykott ist ein Fortschritt, da er eine Solidarität im Volk geschaffen hat. Das Volk arbeitet zusammen und nimmt deutlich Stellung. Das bewirkte, dass unsere Politiker darüber reden müssen“, sagt Morina dem Autor dieser Zeilen. Und da ist durchaus was dran.