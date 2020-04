Ganz Britannien hielt am Dienstag den Atem an, als die Nachricht kam, dass der britische Premierminister Boris Johnson ins St-Thomas-Spital am Südufer der Themse eingeliefert wurde. Er musste am Montag Abend wegen Atembeschwerden auf die Intensivstation verlegt werden. Nach elf Tagen hatte die Covid-19-Erkrankung seine Lungenfunktion schwer eingeschränkt. Noch aber, beruhigten die Ärzte, sei der 55-jährige Regierungschef nicht intubiert und nicht an einen Ventilator angeschlossen worden.

The Times berichtet von ungenannten Quellen aus dem St. Thomas Hospital, dass es Boris Johnson besser gehen soll als „normalen” Schwerkranken“. Gemeinhin werden Patienten erst in eines der begehrten Betten auf der Intensivstation gebracht, wenn Bedarf nach fünfzehn Litern Sauerstoff besteht. Johnson hatte am Montag abend vier Liter Sauerstoff über eine Atemmaske bekommen. Er soll bei Bewusstsein sein.

Genesungswünsche von Donald Trump

Eine Sturzwelle an Genesungswünschen ergoss sich über den Kranken, allen voran wünschte US-Präsident Donald Trump seinem „wirklich guten Freund baldige Besserung“. Johnson sei eben jemand, „der nicht aufgebe”. Genau diese Qualität wird allerdings jetzt auch von vielen in Frage gestellt: „Wieso ist ein Kranker, der ein Bett auf der Intensivstation braucht, fit genug, um die Regierungsgeschäfte zu führen?“, hatten mehrere Journalisten beim täglichen Nachmittagsbriefing am Montag noch den designierten Stellvertreter Dominic Raab gefragt.

Johnson hatte auch mit hohem Fieber die Regierungsgeschäfte nicht abgegeben und mitteilen lassen, er arbeite nach wie vor die Regierungspapiere aus der legendären roten Box ab. Ob es einen Unterschied für seinen Krankheitsverlauf gemacht hätte, wenn Johnson sich in Ruhe auskuriert hätte? Die behandelnden Ärzte und das Corona-Expertenteam wollten oder konnten dies nicht bestätigen.

Großbritannien hat Wochen durch Nichtstun verloren

Solange Boris Johnson nicht arbeitsfähig ist, führt nun Außenminister Dominic Raab die Geschäfte. Als „First Secretary of State“ ist der 46-jährige Konservative der „Designated Survivor“, wie es die Amerikaner nennen. Er saß dem täglichen Coronavirus-Meeting in Downing Street vor. Die wöchentliche Kabinettsitzung am Dienstag wurde allerdings nicht abgehalten, es sind in dieser Woche Osterferien, und das Parlament tagt nicht.

Boris Johnson und seine Berater hatten sowohl seine Erkrankung als auch die Covid-19-Epidemie generell lange unterschätzt. Erst hat man Wochen verloren, weil aus den Verläufen der Virusverbreitung in anderen Ländern wie China oder Italien keine Schlüsse für das Vereinigte Königreich gezogen wurden. Weder wurden Tests, Masken, Ventilatoren oder Schutzkleidung für das Krankenpersonal in großen Mengen frühzeitig bestellt. Noch wurde über eine langfristige Strategie für die britische Wirtschaft nachgedacht. Außer, dass erst „Herdenimmunität“ in der Bevölkerung hergestellt werden sollte – das wäre die praktische Variante gewesen, da sie das Leben der Briten und die britische Wirtschaft weniger eingeschränkt hätte als die Selbstisolation der großen Mehrheit der Bevölkerung.

Täglich sterben zwischen 400 und 700 Briten an dem Virus

Als die Zahlen der Erkrankten Mitte März explodierten, wurden nach und nach doch alle Maßnahmen ergriffen.Teilweise unentschlossen und eben auch schlecht vorbereitet. Zur Zeit sind Pubs, Restaurants, Schulen und Läden geschlossen. Nur Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sind geöffnet. Über 5.000 Menschen hat das Coronavirus schon getötet. Täglich sterben zwischen 400 und 700 Briten an Covid-19.

Ohne den zentralen Entscheidungsträger, den erkrankten Premierminister Boris Johnson, ist der Kampf gegen das Coronavirus zusätzlich erschwert worden. Vier Arbeitsgruppen sind im Regierungskabinett mit Covid-19 befasst. Angeblich streiten sich Gesundheitsminister Matt Hancock und Finanzminister Rishi Sunak in Abwesenheit Johnsons um die weitere Finanzierung von notwendigen Maßnahmen.

