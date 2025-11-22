- Feuerpause
Nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2025 beginnt die Region eine erste Bilanz eines zweijährigen Krieges zu ziehen – eines Konflikts, der weit über Gaza hinaus die Machtverhältnisse im Nahen Osten neu ordnete.
Nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas vom Oktober 2025 ist es an der Zeit, eine erste Bilanz des Krieges zu ziehen, der am 7. Oktober 2023 begann und fast genau zwei Jahre später zumindest vorläufig endete. Obwohl viele Augen heute auf Gaza gerichtet sind, war der Konflikt dort nur ein Teil einer viel größeren und folgenreicheren Auseinandersetzung, die große Teile des Nahen Ostens erfasste.
