„Big beautiful bill“ - Warum Trumps Steuergesetz keine Katastrophe für die USA ist

In den USA tritt demnächst eine der größten Steuerreformen der jüngeren Geschichte in Kraft. In Deutschland wird das Steuergesetz von US-Präsident Donald Trump zerrissen. Doch es ist viel wahrscheinlicher, dass das Gesetz ein Erfolg für die amerikanische Wirtschaft wird.