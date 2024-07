Auf die Frage, ob seine Vizepräsidentin Kamala Harris der Aufgabe gewachsen wäre, sollte er doch nicht in der Lage sein, das Amt anzutreten, sagte er: „Ich hätte Vizepräsident Trump (sic) nicht zum Vizepräsidenten gemacht, wenn sie nicht qualifiziert wäre, Präsident zu werden. Also fangen Sie dort an!“ Natürlich meinte er „Vizepräsidentin Harris“. Die Wahl von Harris sei die „beste Entscheidung“ gewesen, die er getroffen habe, fügte der Präsident an anderer Stelle hinzu.