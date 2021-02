Mag sein, dass an diesem Freitag in München von Joe Biden, Angela Merkel und Emmanuel Macron nur folgenlose Reden gehalten wurden. Doch wer ihre Auftritte verfolgt hat, wer ihre Worte hat nachklingen lassen, kommt um den Eindruck kaum umhin: Da ging es diesmal ums Ganze. Um nicht mehr und nicht weniger als um ein Aufbegehren der transatlantischen Partner gegen die Herausforderungen dieser Zeit – seien sie wirtschaftlicher, strategischer, militärischer oder systemischer Natur. Man hat offenbar, nachdem Donald Trump vier Jahre lang eine irrlichternde Außenpolitik betrieben und so insbesondere China und Russland darin bestärkt hat, die Schwächen der USA und Europas auszunutzen, endlich zu neuem Selbstvertrauen, zu einem neuen Kampfeswillen zurückgefunden.