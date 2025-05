Doch wünschen die Warschauer Medien auch, dass die neue Bundesregierung ihre Vorhaben künftig besser mit der polnischen Führung abstimmt, als dies die Ampelkoalition und zuvor Angela Merkel getan haben. Merz bekam bei seinem Antrittsbesuch als neuer Bundeskanzler in Warschau am Mittwochabend zu spüren, was dieser Wunsch bedeutet. Premierminister Donald Tusk gab ihm nämlich ziemlich deutlich zu verstehen, was die Polen von der Ausweitung der Grenzkontrollen halten, wie sie in Berlin soeben erst angekündigt wurde: Nichts.