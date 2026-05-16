Der langjährige Präsident der EZB und spätere italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat am Donnerstag den Aacher Karlspreis für seine Verdienste um Europa erhalten. Dass Draghi, dessen Politik keineswegs immer auf das nicht zuletzt vom Verfassungsgericht artikulierte traditionelle deutsche Verständnis von der Rolle der Zentralbank und ihren rechtlichen Grenzen Rücksicht nahm, überhaupt einen solchen Preis erhält, ist nicht selbstverständlich, um es milde zu formulieren. Wenn man sich freilich die Mitglieder des Direktoriums des Karlspreises ansieht – meist handelt es sich um leidenschaftliche Berufseuropäer – und dann noch bedenkt, dass der frühere NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Vorsitzender des Gremiums ist, überrascht einen die Auswahl des Kandidaten für den Preis nicht mehr ganz so sehr.