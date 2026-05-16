- Der Karlspreis für Mario Draghi lenkt den Blick auf die Defizite der EU
Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi macht bei seiner Ehrung mit dem Karlspreis auf einige Defizite der EU aufmerksam. Er trägt an diesen ein nicht geringes Maß an Mitschuld, das von anderen, weiter amtierenden Berufseuropäern aber noch übertroffen wird.
Der langjährige Präsident der EZB und spätere italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat am Donnerstag den Aacher Karlspreis für seine Verdienste um Europa erhalten. Dass Draghi, dessen Politik keineswegs immer auf das nicht zuletzt vom Verfassungsgericht artikulierte traditionelle deutsche Verständnis von der Rolle der Zentralbank und ihren rechtlichen Grenzen Rücksicht nahm, überhaupt einen solchen Preis erhält, ist nicht selbstverständlich, um es milde zu formulieren. Wenn man sich freilich die Mitglieder des Direktoriums des Karlspreises ansieht – meist handelt es sich um leidenschaftliche Berufseuropäer – und dann noch bedenkt, dass der frühere NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Vorsitzender des Gremiums ist, überrascht einen die Auswahl des Kandidaten für den Preis nicht mehr ganz so sehr.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.