Wer in Singapur den öffentlichen Nahverkehr nutzt, braucht sich keine Gedanken zu machen über Tarifzonen. Im Stadt- und Inselstaat – gut 10.000 Kilometer von der Bundesrepublik entfernt – reicht die Kreditkarte aus. Selbige hält man einfach an eines der Lesegeräte in den Bussen und an den Zugängen zur Metro. Damit ist man eingeloggt für die Fahrt. Und wer den Nahverkehr verlässt, loggt sich in gleicher Weise wieder aus. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Nerven – und steht im Kleinen exemplarisch für etwas viel Größeres.

Ehrlicherweise kämpfe ich, während ich diese Zeilen schreibe, noch mit dem Jetlag. Verschiedenen Zeitzonen und einer Reisedauer von 24 Stunden von Tür zu Tür – von Harbor Bay in Singapur bis Sendling in München – geschuldet, inklusive mehrstündigem Aufenthalt in Istanbul. Gleichwohl lohnt sich ein Besuch in der dortigen Ferne zweifellos. Aus touristischer wie aus journalistischer Sicht, weil ein solcher gleichermaßen faszinierend wie – mit Blick auf Deutschland und den Westen – ziemlich ernüchternd ist.