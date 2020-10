Simone Brunner lebt und arbeitet als freie Journalistin in Wien. Sie hat in Sankt Petersburg und in Wien Slawistik und Germanistik studiert und arbeitet seit 2009 als Journalistin mit Fokus auf Osteuropa-Themen

Pioniere haben es manchmal besonders schwer, sagt Sergej Poljakow, „aber irgendwer muss nun mal der erste sein.“ Und die Chance, eine blutige Diktatur zu Fall zu bringen, habe man auch nicht jeden Tag, sagt er. So ist es Montagfrüh diese Woche, als sich Poljakow mit fünf Arbeitskollegen vor dem Firmenschild des staatlichen Ölunternehmens Belorusneft aufstellt, ein weiterer Kollege filmt die Gruppe mit seinem Handy. „Wir sind gegen die Gewalt und die Gesetzlosigkeit, die in unserem Land herrscht“, sagt Poljakow in die Kamera, seinen Arbeitsausweis in den Händen. „Wir schließen uns dem landesweiten Streik an.“

Das Video dauert nur 19 Sekunden, aber es macht Poljakow und seine Kollegen in ganz Belarus berühmt. Seit Montag klingelt sein Telefon pausenlos. Nicht etwa, um ihm zu seinem 36. Geburtstag zu gratulieren. Sondern zum Streik. Mit Cicero spricht er über Videochat, es ist Dienstag Nachmittag, er sitzt am Steuer seines Autos, geparkt in einer ruhigen Seitenstraße in der Stadt Retschyza im Südosten des Landes, eine Autostunde westlich von Gomel.

