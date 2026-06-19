„Vielleicht hätte ich nicht so scharf sprechen sollen“, so der belarussische Präsident und „erfolgreichste“ Diktator unserer Zeit, Alexander Lukaschenko, in einem Interview mit dem arabischen Sender Al-Arabiya über sein Verhältnis zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Im Frühjahr 2022 ließ er russische Panzer über belarussisches Territorium rollen und nannte Selenskyj einen Schuft. Nun erklärte er, falls Selenskyj an seinen Worten Anstoß genommen habe, entschuldige er sich dafür. Doch kaum hatte er seine Härte relativiert, begann er, Selenskyj zu belehren. Der ukrainische Präsident sei jung, unerfahren, kein Militär, stehe unter Druck und müsse verstehen, dass von Belarus keine militärischen Handlungen zu erwarten seien. Die Ukraine habe von Minsk „absolut nichts“ zu fürchten, versicherte Lukaschenko.