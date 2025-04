Rom ist im Ausnahmezustand. In den vergangenen Tagen haben 250.000 Menschen dem aufgebahrten Leichnam in der Petersbasilika die letzte Ehre erwiesen, weitaus mehr als erwartet. Schon dieses Schauspiel sticht merkwürdig heraus aus unserer Gegenwart, in der die direkte und konkrete Konfrontation mit dem Antlitz von Tod und Sterben - erst recht mit religiösem Kontext - aus der Übung gekommen ist.