Nach Israels militärischem Erfolg im Sechstagekrieg im Juni 1967 befand sich das Land in einem Siegesrausch und in Euphorie. Doch die Bedrohung war damit keineswegs gebannt. Mit dem ägyptischen Artilleriebeschuss nur vier Wochen später wandelte sich der Konflikt in einen langanhaltenden, dreijährigen Abnutzungskrieg. Der kürzlich ausgebrochene zwölf­tägige Waffengang zwischen dem jüdischen Staat und dem Iran sowie dessen Stellvertreterorganisationen in Gaza, Syrien und dem Libanon mag nun ebenfalls vorbei sein, doch die Gefahr bleibt bestehen – ja, sie ist sogar noch subtiler und komplexer geworden.

Der Mullah-Staat hat sich in den vergangenen Jahren militärisch und ideologisch weiterentwickelt, baut sein Netzwerk von Stellvertretern in der Region aus und betreibt eine Art asymmetrische Kriegsführung, die schwer zu greifen ist. Raketenabschüsse, Cyberangriffe und gezielte Vergeltungsaktionen haben in weniger als zwei Wochen die Region erschüttert. Zwar konnten die israelischen Streitkräfte (IDF) – allen voran ihre Luftwaffe – in beispielloser Präzision militärische Infrastruktur der Revolutionsgarden (IRGC) und der Hisbollah im Zedernstaat zerstören. Doch viele Experten und Politiker warnen: Der Iran bleibt eine akute Gefahr – für Israel und die gesamte Region.