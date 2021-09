Verhandelt wird der mörderischste Terroranschlag der französischen Geschichte. Am 13. November 2015 fanden in Paris 130 Menschen den Tod. Ermordet von Terroristen in einer beispiellosen Attentatsserie. Eine konzertierte Aktion an mehreren Orten im Osten der Hauptstadt. Während eines Fußball-Länderspiels gegen Deutschland erfolgte um 21.20 eine erste Explosion. 5 Minuten später begann das Massaker in einem beliebten Ausgehviertel: Im Le Carillon und im Le Petite Cambodge wurden 15 Menschen wahllos erschossen; Weitere 5 im Bonne Bière und im Casa Nostra. Um 21:36 wurde minutenlang auf die Bar La Belle Équipe geschossen. 19 Menschen starben dort im Kugelhagel.

Um 21:40 stürmten schwerbewaffnete Mörder dann das Konzerthaus Bataclan, schossen um sich und warfen Handgranaten ins Publikum. 89 Menschen wurden allein im Bataclan ermordet. Zusätzliche 683 Personen wurden verletzt, 97 davon schwer. Sie gelten offiziell als kriegsversehrt. Nun also, 5 Jahre, 9 Monate und 3 Wochen nach der brutalen Mordserie, soll die juristische Aufarbeitung starten.