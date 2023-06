Praxistest für die finnische Rechte - Entzauberung durch Verantwortung

Finnland bekommt eine neue Regierung, an der auch die rechten „Basisfinnen“ beteiligt sind. Anders als in Deutschland wird die politische Rechte in Helsinki nicht ausgeschlossen, sondern in Verantwortung genommen – und damit einem Praxistest unterzogen.