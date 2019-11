Michael Lüders ist einer der profiliertesten deutschen Nahostexperten. Der promovierte Islamwissenschaftler war viele Jahre Redakteur bei der Zeit und ist heute freier Publizist und Politikberater. Lüders, geboren 1959 in Bremen, hat zahlreiche Bücher über den Nahen Osten verfasst, zuletzt „Armageddon im Orient“ (C. H. Beck, München 2018)

Wer hatte sich denn noch für den Krieg in Syrien interessiert? Längst war die politische und mediale Karawane weitergezogen, bis – ja, bis die türkische Armee im Oktober in Nordsyrien einmarschierte. Mit dem Ziel, die dortigen Autonomiegebiete der Kurden vollständig zu zerschlagen. Derselben Kurden, die zuvor als Juniorpartner der USA den „Islamischen Staat“ in Syrien erfolgreich bekämpft hatten. Doch kaum hatte der Mohr seine Schuldigkeit getan, konnte er gehen. Die USA zogen sich militärisch aus Nordsyrien zurück, woraufhin der türkische Präsident Erdogan das entstehende Vakuum umgehend für sich nutzte. Die Kurden wandten sich nun an die Zentralregierung, an Machthaber Baschar al Assad, mit der Bitte, syrische Truppen in die Grenzregion zu entsenden, wider die türkischen Besatzer.

Damaskus hatte sich mit Kriegsbeginn 2011 aus den syrischen Kurdengebieten zurückgezogen und sich auf die Verteidigung des arabischen „Kernlands“ konzentriert. Assad kam der Aufforderung allzu gerne nach, auch wenn seine Armee Kämpfe mit den militärisch überlegenen Türken nach Möglichkeit vermeiden wird. In den hiesigen Medien aber zeigte sich durchaus Erstaunen: Die Kurden paktieren mit dem Teufel selbst, dem „Schlächter von Damaskus“?

