Flüchtlingszahlen - Die Balkanroute ist wieder offen

Die Lage in den Flüchtlingslagern in Bosnien-Herzegowina wird immer schlimmer. Die Behörden in Kroatien und Slowenien bereiten sich deshalb auf neue Migranten vor. Auch in Deutschland betrachtet man die Balkanroute „mit großer Sorge“