Es war kein Donnerschlag, sondern ein Kommentar, der erst Tage später wie ein Sturm über die amerikanische Politiklandschaft zog. Als Tucker Carlson an einem Donnerstagabend im Juni in einem Podcast betonte, er würde der Republikanischen Partei den Rücken kehren, hörte kaum jemand hin. Einige Tage später verdichteten sich die Spekulationen, ob der eigentliche Austritt vielleicht doch eher eine Pose und eine ausgeklügelte Taktik für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur sei.