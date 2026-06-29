Tucker Carlson Donald Trump
Donald Trump und Tucker Carlson während einer Live-Show im Oktober 2024 / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Julia Demaree Nikhinson

Angekündigter Austritt bei den Republikanern Tucker Carlson schließt keine Türen, er lässt sie angelehnt

Über Jahrzehnte galt Tucker Carlson als erster Cheerleader der Republikaner. Nun hat er wegen Donald Trumps außenpolitischem Kurs seinen Austritt erklärt. Trump und die Partei hätten die Bewegung verlassen, nicht er, findet Carlson. Und nun?

VON LISA DAVIDSON am 29. Juni 2026 5 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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Es war kein Donnerschlag, sondern ein Kommentar, der erst Tage später wie ein Sturm über die amerikanische Politiklandschaft zog. Als Tucker Carlson an einem Donnerstagabend im Juni in einem Podcast betonte, er würde der Republikanischen Partei den Rücken kehren, hörte kaum jemand hin. Einige Tage später verdichteten sich die Spekulationen, ob der eigentliche Austritt vielleicht doch eher eine Pose und eine ausgeklügelte Taktik für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur sei.

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