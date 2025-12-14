Bondi Beach
Rettungssanitäter und ein Verletzter am Bondi Beach, 14.12.2025

Australien unter Schock MIndestens zwölf Tote bei Anschlag am jüdischen Chanukka-Fest

Wo sonst Touristen flanieren, herrscht plötzlich Panik. Am Bondi Beach in Sydney wurden zwölf Menschen erschossen, viele weitere wurden verletzt. Augenzeugen berichten von Szenen wie aus einem Albtraum, während Rettungskräfte vor Ort um Leben kämpften.

VON BARBARA BARKHAUSEN am 14. Dezember 2025 5 min

Barbara Barkhausen arbeitet als Australien-Korrespondentin für TV-Sender, Radiosender und Zeitungen in Sydney. 

Zwölf Menschen, darunter einer der mutmaßlichen Täter, sind bei einem Angriff am Bondi Beach in Sydney ums Leben gekommen. Ein zweiter mutmaßlicher Schütze befindet sich in Polizeigewahrsam, sein Zustand ist bislang unklar. Zwölf weitere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizeibeamte. Zudem wurde am Tatort ein mutmaßlicher improvisierter Sprengsatz (IED) entdeckt, der derzeit vom Bombenentschärfungsdienst untersucht wird.

Was sich in diesen nüchternen Zahlen zusammenfasst, begann an einem Sommerabend, der kaum australischer hätte sein können. Bondi Beach, einer der beliebtesten Strände Sydneys war an diesem Sonntag – bei rund 30 Grad und schon tiefstehender Sonne – eigentlich ein Bild der Idylle. Familien saßen im Sand, Kinder spielten am Wasser, Touristen schlenderten entlang der Promenade, als Schüsse die Strandidylle zerrissen.

In sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos vom Tatort: Menschen rennen vom Strand weg, andere liegen am Boden, Ersthelfer knien neben Verletzten. Szenen, die sonst eher mit den USA als mit Australien verbunden werden – einem Land mit strengen Waffengesetzen und vergleichsweise wenig Schusswaffengewalt.

Der NSW-Rettungsdienst (NSW Ambulance) wurde nach eigenen Angaben um 18.45 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Zunächst bestätigte der Dienst, dass sechs Menschen mit Schussverletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden seien. Später folgte die Korrektur und die Zahlen der Toten und Verletzten stiegen dramatisch an. 25 Rettungseinheiten waren im Einsatz, darunter Hubschrauber.

