Der Abschnitt Fünf des Papiers trägt den Namen „Verantwortungsvolle Außenpolitik, geeintes Europa, sicheres Deutschland“ und soll unter dem Motto „Wir wollen uns verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen“ stehen. In der Praxis bedeutet das: Die größte Bedrohung ist und bleibt Russland, die transatlantische Zusammenarbeit bleibt zentral, die Bundeswehr soll innerhalb der Nato eine Vorbildfunktion einnehmen, und die Ukraine soll weiterhin unterstützt werden. Jedoch sei es oberste Priorität, den tatsächlichen Kriegsfall zu vermeiden. So weit, so nachvollziehbar.