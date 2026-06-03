- Republik in der Dauerkrise
Nach dem Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain kam es in der Hauptstadt wieder einmal zu schweren Ausschreitungen. Die Ereignisse fügen sich in eine Reihe vergleichbarer Eskalationen der vergangenen Jahre und offenbaren das Scheitern der französischen Migrationspolitik.
Eigentlich hätte es ein Wochenende des französischen Triumphs werden sollen. Am Samstagabend gewann Paris Saint-Germain zum zweiten Mal in Folge die Champions League, und Hunderttausende Pariser feierten auf den Straßen der Hauptstadt. Doch kaum war der Schlusspfiff verklungen, kippte die Stimmung, und aus Jubel wurde vielerorts offene Gewalt: Autos brannten, Schaufenster zerbarsten und Feuerwerkskörper wurden auf die anrückende Polizei abgefeuert. Insbesondere rund um das Vorort-Stadion von PSG am Parc des Princes und auf den Champs-Élysées herrschte bis tief in die Nacht auf Sonntag der Ausnahmezustand.
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