- „Wenn du nicht weißt, wo dein Partner ist – das ist ein richtiges Scheißgefühl“
Tascha und Hendrik Hoffmann haben die Terrorattacke am australischen Bondi Beach aus nächster Nähe miterlebt. Im Interview erzählen sie, wie aus einem Sehnsuchtsort plötzlich ein Ort des Schreckens wurde.
Tascha (27) und Hendrik Hoffmann (31) aus Hannover haben die Terrorattacke am Bondi Beach in Sydney hautnah erlebt. Im Interview schildern sie ihre Erlebnisse zwischen Schock, Angst und Solidarität.
