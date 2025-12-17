Bondi Beach
Zum Gedenken an die Opfer legen Menschen Blumen nieder / picture alliance/dpa/AAP | Jason O'Brien

Augenzeugen der Terrorattacke in Australien „Wenn du nicht weißt, wo dein Partner ist – das ist ein richtiges Scheißgefühl“

Tascha und Hendrik Hoffmann haben die Terrorattacke am australischen Bondi Beach aus nächster Nähe miterlebt. Im Interview erzählen sie, wie aus einem Sehnsuchtsort plötzlich ein Ort des Schreckens wurde.

INTERVIEW MIT TASCHA UND HENDRIK HOFFMANN am 17. Dezember 2025

Barbara Barkhausen arbeitet als Australien-Korrespondentin für TV-Sender, Radiosender und Zeitungen in Sydney. 

Tascha (27) und Hendrik Hoffmann (31) aus Hannover haben die Terrorattacke am Bondi Beach in Sydney hautnah erlebt. Im Interview schildern sie ihre Erlebnisse zwischen Schock, Angst und Solidarität.

Sabine Lehmann | Mi., 17. Dezember 2025 - 14:40

Hört man Berichte von Augenzeugen u. Opfern bleibt einem mitunter der Atem stehen. Es ist so furchtbar. Obwohl sie glücklich sein müssten, es unbeschadet überlebt zu haben, wird es aber sicher ihr Leben verändern. Das ist ein Trauma das bleibt, es wird nie verschwinden, aber es kann mit guter Unterstützung verarbeitet werden.
So unmittelbar nach einem Terroranschlag ist es sicher unangebracht Zeugen hintergründige Fragen zu gesellschaftlichen, migrationspolitischen Verwerfungen u. demzufolge Fragen zur Islamisierung westlicher Gesellschaften zu stellen. Bei der hier agierenden Autorin ist dieses "Manko" allerdings nicht einer anteilnehmenden Rücksichtnahme geschuldet, sondern wie ihre anderen drei Artikel hier zu dem Thema beweisen, wesentlicher Bestandteil ihrer linken Scheuklappen-Agenda.
Ein Film-Tipp an dieser Stelle: "Wenn die Stille einkehrt", eine dänische TV-Serie über einen Terroranschlag. Das Eindrucksvollste was ich je zu diesem Thema gesehen habe. Sehenswert, wuchtig, gut.

