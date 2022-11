Besonders in Kiew war die Aufregung groß. Das ukrainische Außenministerium kündigte die Einbestellung des ungarischen Botschafters an. „Die Förderung revisionistischer Ideen in Ungarn entspricht nicht den Grundsätzen der Nachbarschaftspolitik in Europa“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Man erwarte eine Entschuldigung und überdies eine Erklärung, dass Ungarn keinerlei Ansprüche auf Teile des ukrainischen Staatsgebiets erhebe.