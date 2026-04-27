Trump Attentatsversuch
Fox-News-Berichterstattung nach dem Attentatsversuch; Trump während der Pressekonferenz im Weißen Haus / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Allison Robbert; AdMedia | AdMedia

Attentatsversuch auf Donald Trump Wenn auf Vorspeisen Schüsse folgen – und auf Schüsse sofort wieder Politik

Ein bewaffneter Mann stürmt den Sicherheitsposten des Korrespondenten-Dinners des Weißen Hauses. Trump wird evakuiert – und schon beginnt der politische Kampf. Über eine Nacht, die deutlich Amerikas Bruchlinien zeigt.

VON LISA DAVIDSON am 27. April 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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Es ist kurz nach halb neun am Samstagabend, als im Washington Hilton noch die Vorspeisen auf den Tischen stehen. Donald Trump und seine Frau Melania sitzen im Ballsaal auf der Bühne, im Gespräch mit dem Mentalisten Oz Pearlman. Er hatte angekündigt, dem Präsidenten in den Kopf sehen zu wollen. Dann hallen Schüsse durch die Hotelflure.

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Jens Böhme | Mo., 27. April 2026 - 11:43

"Ein Attentatsversuch auf Trump..." - Eine deutsche Journalistin ist sich sicher, dass es ein Attentatsversuch auf Trump gewesen sei. Weiß Frau Davidson mehr, als das FBI?

Klaus Funke | Mo., 27. April 2026 - 12:29

Eine Show - wie hier im CICERO ein Forist vermutete. Man weiß, Trump liebt deftige Show-Einlagen, er, der aus dem Reality-TV kommt. Und nichts lieben die Amerikaner bekanntlich mehr als wenn es nach Pulver riecht und das Fernsehen live dabei ist. Und Trump? Dem käme sowas gelegen. Schon zwei Attentatsversuche hat er überstanden. Das tut seinem Image gut. Außerdem, er ist unverwundbar - wie der deutsche Führer. Da kann man ganz locker von Gott sprechen, der seine schützende Hand über einen hält. Nee, ich trau dem Braten nicht. Das Ding sieht sehr nach Inszenierung aus. Und dann "mitten im Krieg". Besser platzieren kann man so ein Attentat gar nicht. Glaubt mir, es war Show, vielleicht folgen noch ein paar Versuche. Aber am Ende könnte doch mal ein echter Attentäter dabei sein. Und daran glaube ich mehr als alles andere: Trump wird irgendwann und irgendwie weggetreten. QED

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