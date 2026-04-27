Attentatsversuch auf Donald Trump - Wenn auf Vorspeisen Schüsse folgen – und auf Schüsse sofort wieder Politik

Ein bewaffneter Mann stürmt den Sicherheitsposten des Korrespondenten-Dinners des Weißen Hauses. Trump wird evakuiert – und schon beginnt der politische Kampf. Über eine Nacht, die deutlich Amerikas Bruchlinien zeigt.