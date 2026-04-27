- Wenn auf Vorspeisen Schüsse folgen – und auf Schüsse sofort wieder Politik
Ein bewaffneter Mann stürmt den Sicherheitsposten des Korrespondenten-Dinners des Weißen Hauses. Trump wird evakuiert – und schon beginnt der politische Kampf. Über eine Nacht, die deutlich Amerikas Bruchlinien zeigt.
Es ist kurz nach halb neun am Samstagabend, als im Washington Hilton noch die Vorspeisen auf den Tischen stehen. Donald Trump und seine Frau Melania sitzen im Ballsaal auf der Bühne, im Gespräch mit dem Mentalisten Oz Pearlman. Er hatte angekündigt, dem Präsidenten in den Kopf sehen zu wollen. Dann hallen Schüsse durch die Hotelflure.
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