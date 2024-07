Attentat auf Donald Trump - Ein Angriff auf die Demokratie

Das Attentat auf Donald Trump war das erste dieser Art in Zeiten der sozialen Medien. Während die akute Gewalt mit dem Tod des Attentäters ein schnelles Ende fand, dauern die Ermittlungen an. Auch der Secret Service steht nun in der Kritik. Der Vorwurf: Frauenquote statt Kompetenz.