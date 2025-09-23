- Droht jetzt ein Bürgerkrieg in Amerika?
Das Attentat auf den konservativen Trump-Unterstützer Charlie Kirk könnte den Kulturkampf in den USA zum Siedepunkt bringen. Inzwischen wird sogar über einen Bürgerkrieg spekuliert; Donald Trump schwört das Militär inzwischen auf einen „Krieg von innen“ ein. Ist solch ein Szenario realistisch?
Ich lebe nun schon seit etwas mehr als zehn Jahren in den USA, diesem anarchischen und unberechenbaren Land, von dessen alltäglicher politischer Shitshow die Welt ihre Augen nicht abwenden kann. Und gelegentlich schreibe ich auch über die USA.
Darum bekomme ich auch immer wieder Nachrichten von Freunden und Verwandten aus Deutschland zugeschickt, in denen sie oft dasselbe fragen: „Was ist denn bei euch schon wieder los?“ Oder: „Gibt es in Amerika jetzt bald Bürgerkrieg?“ Diesmal war der Anlass das tödliche Attentat auf den konservativen Kommentator und Aktivisten Charlie Kirk. Laut einer Analyse der New York Times schossen Erwähnungen des Begriffs „civil war“ auf Elon Musks Kurznachrichtendienst X nach dem Attentat dramatisch in die Höhe. „Unsere gegenwärtige politische Lage erinnert stark an die 1850er Jahre“, zitierte die Los Angeles Times den Bürgerkriegshistoriker Kevin Waite.
