Atomstreit zwischen USA und Iran bleibt ungelöst - „Europa wird sich auf dauerhafte Probleme einstellen müssen“

Die Waffenstillstandsgespräche zwischen den USA und dem Iran stehen auf der Kippe. Im Interview warnt Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler vor einem festgefahrenen Prozess, in dem Detailfragen zur Urananreicherung über politische Stabilität entscheiden.