Khomeini
Zerstörtes Gebäude im Iran / picture alliance / Middle East Images | Silvia Casadei

Atomstreit zwischen USA und Iran bleibt ungelöst „Europa wird sich auf dauerhafte Probleme einstellen müssen“

Die Waffenstillstandsgespräche zwischen den USA und dem Iran stehen auf der Kippe. Im Interview warnt Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler vor einem festgefahrenen Prozess, in dem Detailfragen zur Urananreicherung über politische Stabilität entscheiden.

INTERVIEW MIT HANS-JAKOB SCHINDLER am 11. Mai 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Hans-Jakob Schindler ist Senior Director des Counter Extremism Project und ehemaliger Koordinator des ISIL-, Al-Qaida- und Taliban-Beobachtungsteams des UN-Sicherheitsrats. Darüber hinaus gehört er dem Beraterkreis des Bundesinnenministeriums zur Prävention und Bekämpfung von Islamismus an.

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