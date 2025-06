Der Ursprung des iranischen Atomprogramms reicht zurück bis in die 1950er Jahre, als Schah Reza Pahlavi unter amerikanischer Förderung nukleare Ambitionen entwickelte. In den 1970er Jahren träumte man in Teheran von zwanzig Reaktoren – mit deutscher und französischer Hilfe. Doch mit der „Islamischen Revolution“ von 1979 – also dem Sturz des autoritären Schahs und dem Umbau des Landes zur Islamischen Republik – kam ein Bruch. Ayatollah Khomeini ließ das Programm zunächst stoppen, sah es als Produkt westlicher Dekadenz. Doch in den 1990er Jahren nahm das Regime die Forschung wieder auf. Die Krux: Unterm Strich hat jedes Land der Welt das Recht, ein Atomprogramm zur Gewinnung von Energie zu betreiben. Allerdings hat der Iran bereits mehrfach versucht, Uran auch derart anzureichern, dass es für Atomwaffen genutzt werden kann.