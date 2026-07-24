Die Nachrichten über ein Atomabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien haben in den letzten Tagen viel Aufsehen erregt. Washington und Riad legen darin die Bedingungen für eine Lieferung amerikanischer Nukleartechnologie an das Königreich fest, das zunächst zwei Atomreaktoren plant, später aber noch weitere bauen will. Im Prinzip sind die Berichte nicht überraschend, denn schon im November 2025 einigten sich US-Präsident Trump und der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman (MBS) darauf, Gespräche über ein solches Abkommen zur zivilen Nutzung der Kernenergie in Saudi-Arabien voranzutreiben.