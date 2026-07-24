Trump Bin Salman
Donald Trump und Mohammed bin Salman während eines Besuchs im Weißen Haus / picture alliance / Consolidated News Photos | Anna Rose Layden - Pool via CNP

Atommacht Saudi-Arabien Dieses Atomabkommen bringt zwei große Probleme mit sich

Das Atomabkommen zwischen Washington und Riad stärkt die Allianz beider Staaten. Zugleich wird dadurch das Szenario eines Nahen Ostens mit mehreren Nuklearmächten sehr viel wahrscheinlicher als zuvor. Zwei Details des Abkommens sind hier wegweisend.

VON GUIDO STEINBERG am 24. Juli 2026 6 min

Autoreninfo

Dr. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zum Nahen Osten, Islamismus und islamistischem Terrorismus.

 

 

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Die Nachrichten über ein Atomabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien haben in den letzten Tagen viel Aufsehen erregt. Washington und Riad legen darin die Bedingungen für eine Lieferung amerikanischer Nukleartechnologie an das Königreich fest, das zunächst zwei Atomreaktoren plant, später aber noch weitere bauen will. Im Prinzip sind die Berichte nicht überraschend, denn schon im November 2025 einigten sich US-Präsident Trump und der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman (MBS) darauf, Gespräche über ein solches Abkommen zur zivilen Nutzung der Kernenergie in Saudi-Arabien voranzutreiben. 

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