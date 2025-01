Dr. Yaşar Aydın ist Wissenschaftler am CATS - Centrum für angewandte Türkeistudien der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Zuletzt erschienen von ihm die Bücher „Türkei“ (2017) und „Graue Wölfe“ (2022), der SWP-Aktuell „Dynamiken der deutsch-türkischen Wirtschaftskooperation“ und die CATS-Studie „Turkey’s Policy towards its Diaspora in Germany“.